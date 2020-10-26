ЕС готовит новые санкции против Белоруссии, включая Лукашенко и его сына
Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что Евросоюз обсуждает новые санкции против режима Александра Лукашенко в Белоруссии, сообщает агентство Рейтер.
Стано отметил, что белорусские власти не идут на диалог с оппозицией, и в Брюсселе внимательно следят за развитием событий, в том числе за последними акциями протеста.
Крупнейшей партией Европарламента EPP, совместно с представителями белорусской оппозиции, подготовлен список из 86 представителей белорусского руководства, в отношении которых готовятся новые санкции - их считают причастными к фальсификации выборов и насилию в отношении демонстрантов.
В заявлении партии EPP говорится, что в список внесены судьи, члены избирательных комиссий, личные помощники Лукашенко, сотрудники полиции и пенитенциарных учреждений, члены правительства и многие другие, в том числе сам президент Белоруссии и его сын Виктор.
Первый пакет санкций в отношении Белоруссии, в который вошли 40 физических лиц, вступил в силу 2 октября.
В Белоруссии продолжаются несанкционированные протестные акции, которые начались 9 августа после президентских выборов. Митингующие требуют отмены результатов, согласно которым победил действующий президент Александр Лукашенко. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выдвинула ему ультиматум с требованием уйти в отставку и освободить политзаключённых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru