Лукашенко отказался извиняться перед белорусским народом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался извиняться перед народом Белоруссии. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

По мнению Лукашенко, он ни в чем не виноват и ему не за что извиняться. «Если бы я хотел, я бы сделал это с помощью белорусских СМИ, которые тут довольно хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это подходящий вопрос. И в целом мне не за что извиняться», - заявил белорусский лидер.

Так он ответил на вопрос, намерен ли он «воспользоваться возможностью» и извиниться перед своим народом за причастность к нарушениям прав человека.


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссия
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