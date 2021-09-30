Лукашенко отказался извиняться перед белорусским народом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался извиняться перед народом Белоруссии. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

По мнению Лукашенко, он ни в чем не виноват и ему не за что извиняться. «Если бы я хотел, я бы сделал это с помощью белорусских СМИ, которые тут довольно хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это подходящий вопрос. И в целом мне не за что извиняться», - заявил белорусский лидер.

Так он ответил на вопрос, намерен ли он «воспользоваться возможностью» и извиниться перед своим народом за причастность к нарушениям прав человека.



