Лукашенко отказался извиняться перед белорусским народом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался извиняться перед народом Белоруссии. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
По мнению Лукашенко, он ни в чем не виноват и ему не за что извиняться. «Если бы я хотел, я бы сделал это с помощью белорусских СМИ, которые тут довольно хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это подходящий вопрос. И в целом мне не за что извиняться», - заявил белорусский лидер.
Так он ответил на вопрос, намерен ли он «воспользоваться возможностью» и извиниться перед своим народом за причастность к нарушениям прав человека.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+23 888 / сут.
Умерли
207 тыс.+867 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 826 / сут.
- Коронавирус назван одной из основных причин смертности в Петербурге
- «Спартак» пропустил мяч на 12 секунде в матче Лиги Европы против «Наполи»
- Один человек погиб при взрыве нефтепровода на западе Венесуэлы
- В США не подтвердили, что сотрудника КГБ в Белоруссии застрелил американец
- Сериал об отравлении Литвиненко снимут в Великобритании
- СМИ: в Москве старшеклассник пригрозил расстрелять школу из-за военных сборов
- Голикова заявила о наступлении сложного периода из-за коронавируса
- Источник: «Газпром» согласился стать спонсором ФК «Нижний Новгород»
- Контроль за соблюдением масочного режима усилили в Подмосковье
- Минздрав рассказал о выплатах победителям розыгрыша среди привитых от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru