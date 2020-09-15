Лукашенко отказали в будущем
Вслед за белорусской оппозицией Евросоюз назвал Александра Лукашенко нелегитимным президентом
Белоруссия прошла точку невозврата, у Лукашенко нет будущего в качестве лидера страны, и его уход из власти - лишь вопрос времени. С таким утверждением выступила бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в статье для американского издания The Washington Post. Она полагает, что Александр Лукашенко рано или поздно откажется от власти. Оппозиция по-прежнему намерена добиваться этого с помощью мирных протестов. Но, как следует из публикации, кроме этого, необходима поддержка извне:
«Мы просим другие правительства прекратить сотрудничать с режимом и ввести санкции в отношении физических лиц, подделавших результаты выборов и совершивших преступления против сограждан», - написала Тихановская.
Можно предположить, что в российском руководстве ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после президентских выборов, оценивают несколько иначе, и уж явно не столь пессимистично для действующего руководителя. На вопрос журналистов, есть ли у России план на случай, если президент Белоруссии Александр Лукашенко потеряет власть, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил:
«В такие эвентуальные рассуждения я сейчас не вторгался бы».
В Кремле Александра Лукашенко признают легитимным главой соседнего государства, заявил Песков накануне, после состоявшихся переговоров президентов России и Белоруссии. По результатам переговоров в Сочи было объявлено о выделении Россией 1,5 млрд долларов в качестве кредита Белоруссии.
Тут стоит напомнить, что бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, считающая себя победителем недавних выборов, уже предупредила, что «все соглашения с нынешним незаконным режимом Белоруссии заключаются другими странами на их собственный страх и риск»:
«Мы не можем гарантировать, что будущее законно и свободно избранное правительство будет придерживаться таких соглашений», — заявила Тихановская.
Хотят этого в Москве и Минске или не хотят, но процесс делегитимизации Александра Лукашенко в международном масштабе уже начался. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, хоть и не сразу вспомнил, президентом какой страны является Лукашенко, назвав сначала Украину, но быстро поправился и заявил на сессии Европарламента, что «ЕС считает выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматривает Лукашенко как нелегитимного президента».
Но и это еще цветочки. Ягодки, причем, волчьи, будут, если увенчается успехом инициатива привлечь Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге. С ней выступил кандидат в президенты республики Валерий Цепкало, которому было отказано в регистрации. По его словам, группа зарубежных юристов уже готовит все необходимые документы для привлечения Лукашенко к ответственности за насилие в отношении манифестантов в первые дни протестов в республике.
Если номер с международным судом в Гааге пройдет, будущее Александра Лукашенко действительно рискует оказаться под вопросом. Достаточно вспомнить, чем закончился гаагский трибунал для Слободана Милошевича.
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