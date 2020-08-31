Лукашенко уволил посла Белоруссии в Испании за поддержку пересчета голосов

Посла Белоруссии в Испании Павла Пустового уволили в соответствии с указом президента республики Александра Лукашенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

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По данным агентства, ранее Пустовой в своем Facebook призвал произвести пересчет голосов по итогам президентских выборов с целью мирного урегулирования ситуации в стране.

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛукашенкоБелоруссия
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