Лукашенко оставил Белоруссию без российской нефти

31 декабря 201916:20

Минск прекратит переговоры с Россией о поставках нефти и займется поисками альтернативных поставщиков для нефтеперерабатывающих заводов республики.

У кого в квартире газ? Россия не договорилась о поставках с Белоруссией

Лукашенко, в частности, поручил завозить нефть из прибалтийских портов, а также наладить альтернативные поставки по нефтепроводу «Дружба».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры двух стран по поводу поставок энергоресурсов зашли в тупик.

При этом во вторник, 31 декабря, состоялись телефонные переговоры Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне, 30 декабря, лидеры двух стран общались по телефону.

Стороны обсудили вопрос поставок российского газа и нефти в Белоруссию, сообщает Life.ru

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоНефтьБелоруссия