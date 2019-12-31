Лукашенко оставил Белоруссию без российской нефти
Минск прекратит переговоры с Россией о поставках нефти и займется поисками альтернативных поставщиков для нефтеперерабатывающих заводов республики.
Лукашенко, в частности, поручил завозить нефть из прибалтийских портов, а также наладить альтернативные поставки по нефтепроводу «Дружба».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры двух стран по поводу поставок энергоресурсов зашли в тупик.
При этом во вторник, 31 декабря, состоялись телефонные переговоры Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне, 30 декабря, лидеры двух стран общались по телефону.
Стороны обсудили вопрос поставок российского газа и нефти в Белоруссию, сообщает Life.ru
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