Лукашенко опроверг сообщения об отправке белорусских военных в Сирию

Ранее стало известно, что правительство РФ одобрило проект бессрочного соглашения с Минском о размещении военных республики в Сирии.

Лукашенко назвал «очередным фейком» сообщения о том, что в Москве приняли решение «чуть ли не послать наших военных в Сирию».

«Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь», — указал Лукашенко.

