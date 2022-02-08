Лукашенко опроверг сообщения об отправке белорусских военных в Сирию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о якобы готовящейся отправке белорусских военнослужащих в Сирию. Об этом сообщает БЕЛТА.
Ранее стало известно, что правительство РФ одобрило проект бессрочного соглашения с Минском о размещении военных республики в Сирии.
Лукашенко назвал «очередным фейком» сообщения о том, что в Москве приняли решение «чуть ли не послать наших военных в Сирию».
«Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь», — указал Лукашенко.
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