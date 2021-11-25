Лукашенко: Оппозиция выработала новый план дестабилизации Белоруссии
Белорусская оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта основного закона.
Как отметил Лукашенко, «те, кто кричал больше всего о переменах и что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: а это [новая Конституция] не надо».
По словам главы республики, «беглые» оппозиционеры уже выработали план, и Лукашенко направил его президентскую администрацию, «чтобы он был там проработан и распространен».
«Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь. Просто смешно. Я уже виды видавший человек читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги. <...> Они уже готовятся сломать Конституцию и, если их план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси», — цитирует Лукашенко «Беларусь сегодня».
Глава государства добавил, что «история ничему не учит» оппозиционеров.
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