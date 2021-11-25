Лукашенко: Оппозиция выработала новый план дестабилизации Белоруссии

Как отметил Лукашенко, «те, кто кричал больше всего о переменах и что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: а это [новая Конституция] не надо».

По словам главы республики, «беглые» оппозиционеры уже выработали план, и Лукашенко направил его президентскую администрацию, «чтобы он был там проработан и распространен».

«Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь. Просто смешно. Я уже виды видавший человек читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги. <...> Они уже готовятся сломать Конституцию и, если их план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси», — цитирует Лукашенко «Беларусь сегодня».

Глава государства добавил, что «история ничему не учит» оппозиционеров.

