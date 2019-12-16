Лукашенко одолжил у китайцев полмиллиарда долларов

В сообщении подчеркивается, что выделенные Китаем средства не связаны с реализацией каких-либо проектов. Деньги будут потрачены на общие цели, в частности, обслуживание госдолга республики, поддержание золотовалютных резервов, а также развитие торговли между Белоруссией и Китаем.

Ранее постановление о привлечении средств шанхайского филиала Банка развития Китая подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «Свободная пресса».

Отметим, что в конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск обсуждают вопрос выделения Минску кредита в размере 600 миллионов долларов, передавал RT.

