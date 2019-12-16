Лукашенко одолжил у китайцев полмиллиарда долларов
Минфин Белоруссии сообщил об успешном подписании в Шанхае соглашения о предоставлении Минску кредита в размере 500 миллионов долларов.
В сообщении подчеркивается, что выделенные Китаем средства не связаны с реализацией каких-либо проектов. Деньги будут потрачены на общие цели, в частности, обслуживание госдолга республики, поддержание золотовалютных резервов, а также развитие торговли между Белоруссией и Китаем.
Ранее постановление о привлечении средств шанхайского филиала Банка развития Китая подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «Свободная пресса».
Отметим, что в конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск обсуждают вопрос выделения Минску кредита в размере 600 миллионов долларов, передавал RT.
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