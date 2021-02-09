В МИД России пообещали обеспечить Белоруссии выход к морю
Физический транзит белорусского экспорта через порты РФ на Балтике будет запущен в скором времени. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью РИА Новости.
Замглавы МИД отметил, что российская сторона проработала запрос Белоруссии, заключив, что железная дорога и терминалы могут обеспечить перевозку и перевалку белорусских нефтепродуктов. По словам Руденко, власти завершают согласование всех необходимых деталей.
Кроме того, дипломат добавил, что вскоре РФ и Белоруссия начнут работу над вопросом о перевалке произведённых Белоруссией калийных удобрений через порты РФ.
«В целом наши союзники могут быть уверены, что Россия, независимо от политической конъюнктуры, обеспечит им выход к морю», — заключил Руденко.
Вопрос перенаправления белорусских грузов из балтийских портов обострился после резких высказываний и действий Литвы на фоне ситуации с августовскими президентскими выборами в Белоруссии. Минск и Москва активно ведут переговоры по этому вопросу, согласовывая условия сделки.
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