В МИД России пообещали обеспечить Белоруссии выход к морю

Физический транзит белорусского экспорта через порты РФ на Балтике будет запущен в скором времени. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью РИА Новости.

Замглавы МИД отметил, что российская сторона проработала запрос Белоруссии, заключив, что железная дорога и терминалы могут обеспечить перевозку и перевалку белорусских нефтепродуктов. По словам Руденко, власти завершают согласование всех необходимых деталей.

Кроме того, дипломат добавил, что вскоре РФ и Белоруссия начнут работу над вопросом о перевалке произведённых Белоруссией калийных удобрений через порты РФ.

«В целом наши союзники могут быть уверены, что Россия, независимо от политической конъюнктуры, обеспечит им выход к морю», — заключил Руденко.

Вопрос перенаправления белорусских грузов из балтийских портов обострился после резких высказываний и действий Литвы на фоне ситуации с августовскими президентскими выборами в Белоруссии. Минск и Москва активно ведут переговоры по этому вопросу, согласовывая условия сделки.

