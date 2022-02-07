Лукашенко заявил, что его пытаются убить
7 февраля 202214:21
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил о том, что были попытках его физического устранения.
По его словам, убить его и пытаются и в настоящее время.
«И сейчас пытаются. Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого, через месяц скажу», - подчеркнул Лукашенко.
Отвечая на вопрос российского журналиста о попытках убить его детей, белорусский лидер сказал, что «это запредельно».
Ранее Лукашенко заявил о задержании имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александр Федута, которые планировали покушение на президента Белоруссии и его детей, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru