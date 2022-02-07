Лукашенко заявил, что его пытаются убить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил о том, что были попытках его физического устранения.

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По его словам, убить его и пытаются и в настоящее время.

«И сейчас пытаются. Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого, через месяц скажу», - подчеркнул Лукашенко.

Отвечая на вопрос российского журналиста о попытках убить его детей, белорусский лидер сказал, что «это запредельно».

Ранее Лукашенко заявил о задержании имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александр Федута, которые планировали покушение на президента Белоруссии и его детей, сообщает RT.


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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ПокушениеАлександр ЛукашенкоУбийство
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