Лукашенко заявил, что его пытаются убить

По его словам, убить его и пытаются и в настоящее время.«И сейчас пытаются. Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого, через месяц скажу», - подчеркнул Лукашенко.Отвечая на вопрос российского журналиста о попытках убить его детей, белорусский лидер сказал, что «это запредельно».

Ранее Лукашенко заявил о задержании имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александр Федута, которые планировали покушение на президента Белоруссии и его детей, сообщает RT.



