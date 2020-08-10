Лукашенко обвинил протестующих в попытке захвата органа власти
10 августа 202014:54
200-300 участников акций протеста в Белоруссии пытались захватить райисполком в одном из городов на юге страны. Об этом, как передает РИА «Новости» заявил глава республики Александр Лукашенко.
По его словам, протестующими при этом руководили зарубежные организаторы несанкционированных акций протеста. Лукашенко сообщил, что захвату органа власти помешали пограничники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru