Лукашенко обвинил США, Британию и Польшу в желании разрушить Евросоюз

Президент назвал непростой обстановку на западной границе.

«Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий поехал — в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Белорусский лидер добавил, что Вашингтону не нужны «партнеры, которые могут стать вровень» с США. По словам Лукашенко, проблемы в евроатлантическом блоке возникли с появлением евро, который создал угрозу доллару.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что выход Великобритании из ЕС был неслучайным, «ведь она ничего не нашла в этом». Теперь западные партнеры якобы делают ставку на Польшу, и «все делается для разрушения Европейского союза».

