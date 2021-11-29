Лукашенко обвинил США, Британию и Польшу в желании разрушить Евросоюз
США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить Евросоюз, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом глава республики заявил на совещании в Министерстве обороны.
Президент назвал непростой обстановку на западной границе.
«Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий поехал — в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Белорусский лидер добавил, что Вашингтону не нужны «партнеры, которые могут стать вровень» с США. По словам Лукашенко, проблемы в евроатлантическом блоке возникли с появлением евро, который создал угрозу доллару.
Кроме того, президент Белоруссии заявил, что выход Великобритании из ЕС был неслучайным, «ведь она ничего не нашла в этом». Теперь западные партнеры якобы делают ставку на Польшу, и «все делается для разрушения Европейского союза».
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