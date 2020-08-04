«Он не халявщик, он - партнер!» Лукашенко грозит «пожаром до Владивостока»

Выступление Александра Лукашенко с обращением к народу и Национальному собранию Белоруссии в этом году по тональности в отношении России стало, пожалуй, наиболее агрессивным из всех его речей. Обращение было посвящено в основном двум главным темам - внутриполитической ситуации накануне президентских выборов и отношениям с Россией, которые по мере приближения дня голосования изрядно обострились. И если часть обращения, связанная с предвыборными событиями в Белоруссии, была выдержана в привычной для Лукашенко риторике – объединившихся представителей оппозиции он назвал «тремя несчастными девчонками» - то посвященные России высказывания оказались слишком резкими даже для него.

Самым громким событием последнего времени в отношениях двух стран стало задержание 33 граждан России, которых белорусские власти идентифицировали как наемников из частной военной компании Вагнера и обвинили в подготовке терактов и массовых беспорядков. Объяснения российского МИДа о том, что задержанные сотрудники российского ЧОПа следовали в Стамбул транзитом через Минск, Лукашенко в своем выступлении назвал «враньем»:

«Все это вранье. Эти люди — они дали показания. Были направлены специально в Белоруссию. Команда была ждать. Билеты на Стамбул — это легенда. Мы по-человечески относимся к этим ребятам. И они рассказали все. Прекратите врать! И месить всякую мешанину в СМИ! Вы же уже опозорились! Сначала Стамбул, потом Венесуэла... Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Иначе полыхать будет так, что до Дальнего Востока!»

Как если бы мало было напряженности из-за ареста «вагнеровцев», Минск пошел дальше и уже несколько дней стягивает к границе с Россией военную технику. Кроме того, в Белоруссии объявили мобилизацию резервистов из числа жителей приграничной с Россией Витебской области, где, как сообщило белорусское Минобороны, с 11 августа начнутся плановые военные сборы.



Суть межгосударственных отношений России и Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал так: «Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно!» - заметил президент Белоруссии. Но при этом заверил, что Россия, у которой «не осталось по-настоящему близких союзников», «была, есть и будет ближайшим союзником» Белоруссии, кто бы ни был у власти в обеих странах.

Происходящее в последнее время в отношениях России и Белоруссии все больше обостряет вопрос о судьбе так называемого Союзного государства. Исходя из действий и риторики президента Белоруссии, оно не стоит и бумаги, переведенной на многочисленные документы, с ним связанные. У России действительно не так много союзников, тут с Лукашенко не поспоришь. Но союзник, который грозит «пожаром до Владивостока», союзник ли?

И когда в своей речи Александр Лукашенко ритуально помянул "лихие 90-е", то на фоне всей этой риторики про смену "братства" на "партнерство", вспомнился, вдруг, Леня Голубков - персонаж рекламной кампании МММ из тех же 90-х, со своим сакраментальным: "Я не халявщик, я партнер!"

