Лукашенко обвинил Польшу в нарушении госграницы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша создала пограничный конфликт и нарушила белорусскую границу. Слова главы государства передает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, поляки «отловили» около 50 человек на территории своей страны, которые направлялись в Германию, и, угрожая, «выдавили» их на границу с Белоруссией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Польше о «вкладе» в рос миграционной статистики на территории Европы. Таким образом российский дипломат ответила на обвинения министра обороны Польши Мариуша Блащака, который считает, что миграционный кризис на польско-белорусской границе – «это грязная игра Лукашенко и Кремля».

До этого Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным ей миграционным кризисом.

