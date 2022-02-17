ДНР: Киев готовится к силовому решению ситуации в Донбассе
Киев готовится к силовому решению ситуации в Донбассе. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.
По данным источника, об этом свидетельствует артиллерийское вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями, но при этом находится на позициях силовиков и размещено в населенных пунктах Донбасса.
В ведомстве также напомнили, что на украинских позициях уже были зафиксированы не только минометы, но и артиллерийские системы калибром 122 - 152 миллиметра.
Ранее в ЛНР заявили об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает RT.
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