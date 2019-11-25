Лукашенко обмолвился о Калининграде в составе Белоруссии
Минск исторически несет больше ответственности за судьбу Калининградской области, чем сама Россия. Такое заявление в ходе встречи с губернатором самого западного российского региона Антоном Алихановым сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава Белоруссии, в частности, заявил о том, что в советские годы шло много разговоров о том, чтобы включить Калининградскую область в состав Белорусской ССР. «Фактически по многим вопросам Беларусь была ответственная за Калининград», - добавил он.
При этом президент Белоруссии добавил, что в республике часто говорят «не только наша Калинградская область, но и наша Россия», так как, по его словам, многие в Белоруссии исходят именно из этой позиции. Правда, Лукашенко призвал россиян не обижаться на это.
Отметим, что Калининградская область имеет сухопутные границы только с Литвой и Польшей.
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