Лукашенко обмолвился о Калининграде в составе Белоруссии

Глава Белоруссии, в частности, заявил о том, что в советские годы шло много разговоров о том, чтобы включить Калининградскую область в состав Белорусской ССР. «Фактически по многим вопросам Беларусь была ответственная за Калининград», - добавил он.

При этом президент Белоруссии добавил, что в республике часто говорят «не только наша Калинградская область, но и наша Россия», так как, по его словам, многие в Белоруссии исходят именно из этой позиции. Правда, Лукашенко призвал россиян не обижаться на это.

Отметим, что Калининградская область имеет сухопутные границы только с Литвой и Польшей.

