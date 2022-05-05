Лукашенко: Развязывать войнушку на Западе не в интересах Белоруссии

Проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства», - заявил Лукашенко в интервью Associated Press.

Белорусский глава добавил, что Запад может спать спокойно.

О том, что накануне в Вооруженных силах Белоруссии стартовала внезапная проверка сил реагирования, ранее сообщалось в телеграм-канале республиканского министерства обороны. В сообщении отмечалось, что цель учений - оценка готовности личного состава к реагированию на кризисные ситуации, передает RT. Также Минобороны Белоруссии сообщило, что проводимые мероприятия не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.















