Лукашенко: Развязывать войнушку на Западе не в интересах Белоруссии
Проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства», - заявил Лукашенко в интервью Associated Press.
Белорусский глава добавил, что Запад может спать спокойно.
О том, что накануне в Вооруженных силах Белоруссии стартовала внезапная проверка сил реагирования, ранее сообщалось в телеграм-канале республиканского министерства обороны. В сообщении отмечалось, что цель учений - оценка готовности личного состава к реагированию на кризисные ситуации, передает RT. Также Минобороны Белоруссии сообщило, что проводимые мероприятия не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru