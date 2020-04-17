Лукашенко низко оценил качество российских тестов на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Гродненскую область страны низко оценил российские тесты на COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс.
Лукашенко заявил, что стране пришлось отказаться от российских тестов и заменить их тестами китайского производства, которые дают меньше ложноположительных результатов. Он привел в пример ситуацию со строителями АЭС, которые по результатам российских тестов остались зараженными после лечения, тогда как китайские тесты выявили лишь одного инфицированного.
Ранее 15 россиян, прибывших в г. Островец Гродненской области для участия в строительстве Белорусской АЭС, были протестированы на коронавирусную инфекцию российскими тестами, которые дали положительный результат. В "Росатоме" подтвердили, что госпитализированные были специалистами из компаний-субподрядчиков ГК "Росатом".
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