Лукашенко низко оценил качество российских тестов на коронавирус

Лукашенко заявил, что стране пришлось отказаться от российских тестов и заменить их тестами китайского производства, которые дают меньше ложноположительных результатов. Он привел в пример ситуацию со строителями АЭС, которые по результатам российских тестов остались зараженными после лечения, тогда как китайские тесты выявили лишь одного инфицированного.



Ранее 15 россиян, прибывших в г. Островец Гродненской области для участия в строительстве Белорусской АЭС, были протестированы на коронавирусную инфекцию российскими тестами, которые дали положительный результат. В "Росатоме" подтвердили, что госпитализированные были специалистами из компаний-субподрядчиков ГК "Росатом".