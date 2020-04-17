Лукашенко низко оценил качество российских тестов на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Гродненскую область страны низко оценил российские тесты на COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс.

Белоруссию назвали санитарной угрозой для Европы, а обвинили в этом Лукашенко

Лукашенко заявил, что стране пришлось отказаться от российских тестов и заменить их тестами китайского производства, которые дают меньше ложноположительных результатов. Он привел в пример ситуацию со строителями АЭС, которые по результатам российских тестов остались зараженными после лечения, тогда как китайские тесты выявили лишь одного инфицированного.

Ранее 15 россиян, прибывших в г. Островец Гродненской области для участия в строительстве Белорусской АЭС, были протестированы на коронавирусную инфекцию российскими тестами, которые дали положительный результат. В "Росатоме" подтвердили, что госпитализированные были специалистами из компаний-субподрядчиков ГК "Росатом".

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:КоронавирусБелоруссияЛукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Каждый вечер мы присылаем дайджест актуальных новостей. Вы всегда сможете отписаться от рассылки.

Горячие новости

Все новости

партнеры