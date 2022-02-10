Лукашенко: Никакой войны не будет!
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в четверг, что никакой горячей войны не будет. Его рассуждения приводит сайт президента Белоруссии.
«Может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту», - заметил глава Белоруссии.
И добавил, что войны удастся избежать, если «обезумевшие нацики» не спровоцируют конфликт.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украину необходимо вернуть в «лоно славянства».
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