Лукашенко: Не считаю необходимым мстить Евросоюзу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика может долгое время обходиться без ЕС и найти рынки сбыта для своей продукции в других странах. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью CNN, фрагменты которого приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».
«Вы можете это чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня за безумца считаете? У меня центральноевропейская страна, небольшая по размеру. Всего 210 тыс. квадратных километров. Я что, десятью миллионами могу диктовать условия полумиллиарду человек? <...> Мстить могут только слабые люди. Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому союзу», — подчеркнул Лукашенко.
Глава республики добавил, что страна «жила без Европейского союза и еще много лет проживет». Как отметил Лукашенко, «продать то, что мы производим» Минск может России, Китаю, Турции, Ирану, Пакистану, Индии, с которыми у Белоруссии нормальные отношения.
«Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем», — резюмировал Лукашенко.
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