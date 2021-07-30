Лукашенко не исключил размещение российских войск в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о размещении российских баз в республике «никогда не обсуждался на уровне президентов», передаёт БелТА.

По его словам, подобных переговоров не было, в первую очередь, потому, что, с учётом современных вооружений, в этом просто нет необходимости.

При этом белорусский лидер отметил, что если понадобится прибегнуть к таким мерам в целях безопасности Союзного государства, для безопасности Белоруссии и России, то все вооруженные силы со всеми видами вооружений «будут здесь размещены незамедлительно».

«Мы можем в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет, но если нужно, мы раздумывать не будем», - резюмировал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что свобода слова в Белоруссии превращается в экстремистскую деятельность, сообщает RT.