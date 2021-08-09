Лукашенко назвал условие размещения российских военных в Белоруссии

«Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. В случае опасности развязывания новой мировой войны», — приводит слова белорусского лидера БЕЛТА.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что Россия никогда не разместит атомное оружие в Белоруссии. По мнению главы республики, «в этом нет смысла».



