Лукашенко назвал условие размещения российских военных в Белоруссии
Вооруженные силы РФ будут размещены в Белоруссии в случае опасности развязывания новой мировой войны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами и представителями общественности.
«Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. В случае опасности развязывания новой мировой войны», — приводит слова белорусского лидера БЕЛТА.
Вместе с тем Лукашенко отметил, что Россия никогда не разместит атомное оружие в Белоруссии. По мнению главы республики, «в этом нет смысла».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru