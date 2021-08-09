Лукашенко назвал условие размещения российских военных в Белоруссии

Вооруженные силы РФ будут размещены в Белоруссии в случае опасности развязывания новой мировой войны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами и представителями общественности.

Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны

«Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. В случае опасности развязывания новой мировой войны», — приводит слова белорусского лидера БЕЛТА.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что Россия никогда не разместит атомное оружие в Белоруссии. По мнению главы республики, «в этом нет смысла».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФБелоруссияАлександр Лукашенко
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