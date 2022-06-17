Лукашенко назвал украинский кризис элементом крупного передела мира
События на Украине — элемент крупного передела мира, в результате которого будут страдать малые государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с коллективом предприятия «Белшина».
«То, что происходит в Украине - это начало. Это один из элементов крупного передела мира. Будут ломать, крошить. Страдать будут малые государства», — приводит слова президента Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко добавил, что никто не знает, «чем там закончится» и как будет развиваться ситуация.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 373 / сут.
Умерли
380 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 228 / сут.
- Сеть «Твой дом» рассмотрит возможность покупки российских фабрик IKEA
- Лукашенко назвал украинский кризис элементом крупного передела мира
- В МВД Британии приняли решение экстрадировать Ассанжа в США
- Песков: Лучшие друзья России - мы сами
- ВС России уничтожили штаб «Азова» в Харьковской области
- Стало известно, какие продуты предотвращают рак
- Во Франции заявили о прекращении получения газа из России по трубопроводу
- В Госдуме рассказали, на кого могут обменять приговоренных в ДНР к казни иностранцев
- Власти Таллина отказались от демонтажа советских мемориалов
- Греф назвал текущий курс рубля равновесным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru