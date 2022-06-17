Лукашенко назвал украинский кризис элементом крупного передела мира

События на Украине — элемент крупного передела мира, в результате которого будут страдать малые государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с коллективом предприятия «Белшина».

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«То, что происходит в Украине - это начало. Это один из элементов крупного передела мира. Будут ломать, крошить. Страдать будут малые государства», — приводит слова президента Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко добавил, что никто не знает, «чем там закончится» и как будет развиваться ситуация.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаАлександр Лукашенко
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