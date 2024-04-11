Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Как пишет БелТА, вместе с ним прилетела и первая женщина-космонавт в истории республики Марина Василевская.
В сообщении говорится, что 11 апреля в Москве Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы «один на один« лидеры намерены обсудить сотрудничество двух стран, а также региональную и международную обстановки.
В пятницу 12 апреля планируется совместное мероприятие с участием Лукашенко и Путина, которое посвящено Дню космонавтики. Также они подведут итоги миссии на МКС, и рассмотрят дальнейшие перспективы сотрудничества Москвы и Минска в космической сфере.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена строить собственные космические ракеты, так как у Минска есть возможность реализации своих проектов в сотрудничестве с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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