Лукашенко назвал тему предстоящих переговоров с Путиным
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о планах по переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, передает «БелТА».
Одной из тем может стать политика санкций против двух стран.
«Я как-то президенту России публично сказал: чего мы паримся — всего, что производят Россия и Беларусь, этого мало для того, чтобы потребить и переварить в белорусско-российском союзе, в наших государствах. Нам просто надо систему выстроить и продавать, сначала свой рынок не упустить, заполнить. И в этом направлении сегодня идет диалог»,— сказал Лукашенко.
Также, по его словам, Москва и Минск планируют обсудить экономику «в связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России».
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в пятницу, 28 мая, в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что это будет рабочий визит: беседа, которая продолжится за рабочим обедом. Никаких заявлений для прессы не планируется.
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