Лукашенко назвал тему предстоящих переговоров с Путиным

Одной из тем может стать политика санкций против двух стран.

«Я как-то президенту России публично сказал: чего мы паримся — всего, что производят Россия и Беларусь, этого мало для того, чтобы потребить и переварить в белорусско-российском союзе, в наших государствах. Нам просто надо систему выстроить и продавать, сначала свой рынок не упустить, заполнить. И в этом направлении сегодня идет диалог»,— сказал Лукашенко.

Также, по его словам, Москва и Минск планируют обсудить экономику «в связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России».

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в пятницу, 28 мая, в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что это будет рабочий визит: беседа, которая продолжится за рабочим обедом. Никаких заявлений для прессы не планируется.

