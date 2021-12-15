Лукашенко назвал свою главную задачу на посту президента

На встрече с активом Витебской области он отметил, что мимо Белоруссии в прошлом не проходила ни одна война, не пройдет она и сейчас. По его словам, существующие противоречия обостряет пандемия коронавируса.

«Я не хочу, чтобы наш народ в очередной раз оказался на линии излома и не дай бог в центре какой-то войнушки. А чтобы мы не оказались там, мы должны быть к этому готовы», - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что помощь стране со стороны будет плюсом, однако рассчитывать следует «только на себя».

Ранее Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Белоруссии, сообщает RT.