Лукашенко назвал свою главную задачу на посту президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его главная задача - уберечь республику и народ от войны, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
На встрече с активом Витебской области он отметил, что мимо Белоруссии в прошлом не проходила ни одна война, не пройдет она и сейчас. По его словам, существующие противоречия обостряет пандемия коронавируса.
«Я не хочу, чтобы наш народ в очередной раз оказался на линии излома и не дай бог в центре какой-то войнушки. А чтобы мы не оказались там, мы должны быть к этому готовы», - подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что помощь стране со стороны будет плюсом, однако рассчитывать следует «только на себя».
Ранее Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Белоруссии, сообщает RT.
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