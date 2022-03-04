Лукашенко назвал сроки вступления в силу обновленной Конституции Белоруссии
Обновленная Конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Глава государства считает, что это событие запомнится как очередная веха развития суверенной страны.
«И очень символично, что обновленный основной закон вступит в силу 15 марта — в День Конституции Республики Беларусь», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
В минувшие выходные в Белоруссии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию. Большинство граждан поддержали поправки в основной закон, и в пятницу, 4 марта Лукашенко подписал решение республиканского референдума.
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