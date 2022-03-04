Лукашенко назвал сроки вступления в силу обновленной Конституции Белоруссии

Обновленная Конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

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Глава государства считает, что это событие запомнится как очередная веха развития суверенной страны.

«И очень символично, что обновленный основной закон вступит в силу 15 марта — в День Конституции Республики Беларусь», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

В минувшие выходные в Белоруссии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию. Большинство граждан поддержали поправки в основной закон, и в пятницу, 4 марта Лукашенко подписал решение республиканского референдума.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияКонституцияАлександр Лукашенко
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