Лукашенко назвал сроки вступления в силу обновленной Конституции Белоруссии

Специалисты Мосводоканала усилят контроль качества воды перед весенним паводком Более 130 рейсов задержаны или отменены сегодня утром в трех московских аэропортах В московских детских больницах появится МРТ сердца Около половины московских старшеклассников учатся в предпрофессиональных классах За год почти 50 тысяч девочек в Москве сделали прививку от ВПЧ Синоптик рассказал, когда в столицу придет настоящая весна