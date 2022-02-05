Лукашенко назвал срок своего правления
Пока вокруг Белоруссии будет тяжелая политическая обстановка Александр Лукашенко намерен оставаться на посту президента страны. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьев Live.
«Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии, как война, и еще важнее – внутри нас будут, как в 2020 году, рвать – всегда будет. Но если все будет спокойно, как вы говорите "кто, кто", вот он, кто появится – мы определимся», - приводит цитату Лукашенко РИА Новости.
Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не верит в обещания Александра Лукашенко покинуть пост президента республики.
«Он всегда врал, врет и здесь также. Для него власть стала наркотиком, без которого он не может жить. При этом он нагло фальсифицировал многие выборы, поэтому верить его заявлениям бессмысленно. Это человек, который не несет никакой ответственности за свои заявления. Понятие «скоро» у него может быть в историческом смысле, а может быть в физическом. В физическом - это через неделю-две, а в историческом это может быть до конца его жизни», - считает Шушкевич.
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