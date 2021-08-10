Украинский журналист назвал Лукашенко разбойником и выпил бальзам за его уход
Украинский журналист Дмитрий Гордон ответил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, назвавшего ранее Гордона мерзавцем и выступив с предложением посадить его в СИЗО. Видеозапись с обращением к белорусскому главе журналист выложил на своем YouTube-канале.
По словам Гордона, ему понравилось, как обозвал его Лукашенко, отметил, что во время их последней встречи белорусский лидер общался более миролюбиво. Журналист добавил, что Лукашенко изменился в худшую сторону с тех пор, как незаконно занял пост главы государства в августе 2020 года.
Журналист выразил надежду, что «настанет момент», когда «прекрасный белорусский народ отпразднует освобождение» от «деспота, разбойника в чистом виде», как он назвал Лукашенко.
После этого Гордон заявил, что у него еще остался подаренный Лукашенко бальзам, и выпил его залпом за свободу белорусского народа.
Накануне Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами призвал посадить Гордона в следственный изолятор за «болтовню» об инциденте с «вагнеровцами» в июле 2020 года. По его мнению, журналист хочет намеренно исказить историю с задержанием бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера и их возвращением в Россию.
Лукашенко также в ходе «Большого разговора с президентом» призвал не гадать, когда он уйдет, пообещав, что это произойдет «очень скоро». Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не верит в обещания Александра Лукашенко покинуть пост президента республики.
«Он всегда врал, врет и здесь также. Для него власть стала наркотиком, без которого он не может жить», - сказал Шушкевич.
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