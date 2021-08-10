Украинский журналист назвал Лукашенко разбойником и выпил бальзам за его уход

Журналист выразил надежду, что «настанет момент», когда «прекрасный белорусский народ отпразднует освобождение» от «деспота, разбойника в чистом виде», как он назвал Лукашенко.

После этого Гордон заявил, что у него еще остался подаренный Лукашенко бальзам, и выпил его залпом за свободу белорусского народа.

Накануне Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами призвал посадить Гордона в следственный изолятор за «болтовню» об инциденте с «вагнеровцами» в июле 2020 года. По его мнению, журналист хочет намеренно исказить историю с задержанием бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера и их возвращением в Россию.

Лукашенко также в ходе «Большого разговора с президентом» призвал не гадать, когда он уйдет, пообещав, что это произойдет «очень скоро». Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не верит в обещания Александра Лукашенко покинуть пост президента республики.

«Он всегда врал, врет и здесь также. Для него власть стала наркотиком, без которого он не может жить», - сказал Шушкевич.

