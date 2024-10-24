Лукашенко назвал смешными слова Зеленского о завершении СВО в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высмеял слова украинского президента Владимира Зеленского о сроках завершения конфликта на Украине. Об этом белорусский лидер заявил в интервью для программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Ранее Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на завершение противостояния не позднее 2025 года.

«Ляпнул на публику, понимая, что на нем сегодня в какой-то степени сосредоточено внимание... Это хотелки, это его желания», — оценил Лукашенко слова украинского коллеги.

Президент Белоруссии добавил, что подобные заявления Зеленского «больше смешны» с точки зрения специалистов.

Между тем командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что ноябрь станет решающим месяцем в конфликте на Украине, пишет Ura.ru.

