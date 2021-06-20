Лукашенко назвал себя «глюкозой для взрослых»
Белорусский президент Александр Лукашенко посетил вторую городскую детскую клиническую больницу в Минске, сообщает телеканал «360».
Он назвал себя «глюкозой для взрослых». В одной из палат Лукашенко поговорил с мальчиком, у которого спросил про углеводный батончик с содержанием глюкозы. «Я глюкоза. Только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить. Буду твоей глюкозой», — сказал президент.
Общаясь с медиками, Лукашенко отметил, что у жителей страны может появиться выходной день для прохождения диспансеризации.
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