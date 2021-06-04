Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии «накатом» на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через санкции против Минска идет «огромный накат» на Россию. Причина «недружественных действий» Запада в конкуренции, передает слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

«Пошел огромный накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. Мы не можем воевать против России, русских людей. Это наши люди. Поэтому и идет этот накат. Они же наши конкуренты, места всем не хватает. Каждый должен понимать, что мы просто так не сдадимся», - заявил глава Белоруссии.

Лукашенко объяснил этим и санкции, введенные против белорусской авиакомпании «Белавиа», которой запретили летать над рядом европейских стран.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН заявил, сколько потеряет Белоруссия из-за «воздушной» блокады.

