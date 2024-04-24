«Это наше с Путиным дело»: Лукашенко рассказал о механизме применения ЯО

По его словам, порядок применения и ядерного, и обычного оружия, он обсуждает с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это наше дело с Путиным... Мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано», - указал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что после размещения на территории республики российского тактического ядерного оружия «ошалевшие соседи и другие сразу опустили крылья», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

