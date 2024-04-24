«Это наше с Путиным дело»: Лукашенко рассказал о механизме применения ЯО
Механизм использования размещенного в Белоруссии тактического ядерного оружия в проекте новой военной доктрины страны не прописан. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, порядок применения и ядерного, и обычного оружия, он обсуждает с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Это наше дело с Путиным... Мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано», - указал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что после размещения на территории республики российского тактического ядерного оружия «ошалевшие соседи и другие сразу опустили крылья», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru