Лукашенко: Изменения в ядерной доктрине РФ стали для кого-то новыми рисками

Изменение российской ядерной доктрины фактически является усилением той позиции, которую в Белоруссии почувствовали давно. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

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По его словам, эти изменения он почувствовал ещё в тот момент, когда на территорию Белоруссии «вернулось самое серьёзное оружие».

Отвечая на вопрос о новых рисках для республики в связи с изменениями в доктрине, он указал, что различные риски постоянно то появляются, то исчезают.

«Для кого-то новые появились - это точно. Но не для нас», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия является «дополнительным фактором сдерживания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Ядерное ОружиеРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко

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