Лукашенко: Изменения в ядерной доктрине РФ стали для кого-то новыми рисками
Изменение российской ядерной доктрины фактически является усилением той позиции, которую в Белоруссии почувствовали давно. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, эти изменения он почувствовал ещё в тот момент, когда на территорию Белоруссии «вернулось самое серьёзное оружие».
Отвечая на вопрос о новых рисках для республики в связи с изменениями в доктрине, он указал, что различные риски постоянно то появляются, то исчезают.
«Для кого-то новые появились - это точно. Но не для нас», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия является «дополнительным фактором сдерживания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru