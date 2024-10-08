Лукашенко: Изменения в ядерной доктрине РФ стали для кого-то новыми рисками

По его словам, эти изменения он почувствовал ещё в тот момент, когда на территорию Белоруссии «вернулось самое серьёзное оружие».

Отвечая на вопрос о новых рисках для республики в связи с изменениями в доктрине, он указал, что различные риски постоянно то появляются, то исчезают.

«Для кого-то новые появились - это точно. Но не для нас», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия является «дополнительным фактором сдерживания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

