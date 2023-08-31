Лукашенко назвал необоснованными и глупыми требования вывести «Вагнер» из Белоруссии

Ранее Польша, Латвия, Литва и Эстония потребовали от Минска выдворить членов «Вагнера», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Лукашенко, европейские страны потребовали вывода бойцов ЧВК, при этом они сами стягивают крупные воинские формирования к границам Белоруссии.

«Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования», — подчеркнул глава республики.

