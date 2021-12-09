Лукашенко назвал неэффективным строительство польской стороной забора на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в эффективности строительства забора на границе между Польшей и Белоруссией забора для защиты от проникновения нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Лукашенко, в Польше затеяли этот проект лишь для пополнения кошельков отдельных политиков и чиновников.

Ранее сотрудники погранохраны Польши обвинили белорусских силовиков в использовании шумовых петард.

При этом белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил Лукашенко в организации кризиса на границе с Польшей с мигрантами.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МигрантыПольшаАлександр Лукашенко
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