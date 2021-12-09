Лукашенко назвал неэффективным строительство польской стороной забора на границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в эффективности строительства забора на границе между Польшей и Белоруссией забора для защиты от проникновения нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Лукашенко, в Польше затеяли этот проект лишь для пополнения кошельков отдельных политиков и чиновников.
Ранее сотрудники погранохраны Польши обвинили белорусских силовиков в использовании шумовых петард.
При этом белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил Лукашенко в организации кризиса на границе с Польшей с мигрантами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- Президент Франции заявил о планах по реформе Шенгенской зоны
- Кубанского судью поймали на взятке в миллион рублей
- Ведущий советник Минобороны задержан в Москве по подозрению во взятке
- Минобороны: Пилот ВКС РФ посадил самолет с отказавшим двигателем
- Минздрав Австрии назвал размер штрафа за отказ от вакцинации
- Путин попросил учесть опасения вмешательства в семью в законе о бытовом насилии
- Очевидица рассказала о драке у метро «Комсомольская» в Москве
- Путин пообещал, что власти не будут принимать опрометчивых решений с QR-кодами
- Захарова: Киев перебрасывает на Донбасс тяжелую артиллерию
- Путин поддержал запрет на вылов китов для культурно-развлекательных целей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru