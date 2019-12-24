Лукашенко назвал младшего сына Колю «другом Путина»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай - главный «оппозиционер» в семье, который часто критикует его заявления. По словам белорусского лидера, Николай «с двух лет» знаком с президентом РФ Владимиром Путиным и часто ставит его в пример отцу.