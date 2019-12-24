Лукашенко назвал младшего сына Колю «другом Путина»

24 декабря 201918:06

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай - главный «оппозиционер» в семье, который часто критикует его заявления. По словам белорусского лидера, Николай «с двух лет» знаком с президентом РФ Владимиром Путиным и часто ставит его в пример отцу.

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В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Лукашенко рассказал, что Николай – не гое друг, а «друг Владимира Владимировича».

По словам президента Белоруссии, во время недавней встрече с Путиным в Сочи младший сын отказался играть в хоккей в «пятерке» Лукашенко, выразив желание присоединиться к команде Путина, передает РИА Новости.

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ФОТО: kremlin.ru
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