КГБ Белоруссии ужесточает контрразведывательный режим

Власти Белоруссии приняли решение об ужесточении контрразведывательного режима на территории страны. Об этом объявил глава Комитета государственной безопасности республики после совещания президента Александра Лукашенко с руководством силовых ведомств, передает агентство БелТА.

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Сам белорусский лидер завил об участившихся случаях попыток проникновения диверсантов на территорию республики, отмечает RT. В свою очередь председатель КГБ предупредил о вероятном осложнении обстановки вокруг Белоруссии.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после появления информации о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия из России, Лукашенко допустил то же самое и в отношении российского стратегическое ЯО.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:РазведкаКГББелоруссия

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