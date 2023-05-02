КГБ Белоруссии ужесточает контрразведывательный режим
Власти Белоруссии приняли решение об ужесточении контрразведывательного режима на территории страны. Об этом объявил глава Комитета государственной безопасности республики после совещания президента Александра Лукашенко с руководством силовых ведомств, передает агентство БелТА.
Сам белорусский лидер завил об участившихся случаях попыток проникновения диверсантов на территорию республики, отмечает RT. В свою очередь председатель КГБ предупредил о вероятном осложнении обстановки вокруг Белоруссии.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после появления информации о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия из России, Лукашенко допустил то же самое и в отношении российского стратегическое ЯО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru