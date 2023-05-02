КГБ Белоруссии ужесточает контрразведывательный режим

Сам белорусский лидер завил об участившихся случаях попыток проникновения диверсантов на территорию республики, отмечает RT. В свою очередь председатель КГБ предупредил о вероятном осложнении обстановки вокруг Белоруссии.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после появления информации о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия из России, Лукашенко допустил то же самое и в отношении российского стратегическое ЯО.

