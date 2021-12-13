Лукашенко назначил нового председателя ЦИК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил экс-главу Министерства образования Игоря Карпенко председателем Центризбиркома страны. Об этом сообщает Sputnik.

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Карпенко рекомендовали на этот пост главы ЦИК председатель палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Ранее белорусский ЦИК возглавляла Лидия Ермошина, она занимала должность председателя комиссии с 1996 года.

Игорь Карпенко — выпускник Минского государственного педагогического института по специальности «учитель истории, обществоведения и английского языка» и Академии управления при президенте Белоруссии по специальности «международные отношения». Чиновник занимал посты депутата нижней палаты белорусского парламента двух созывов, заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета (с 2011 года). С 2016 года Карпенко возглавлял Министерство образования Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НазначениеЦИКБелоруссияАлександр Лукашенко
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