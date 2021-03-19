Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства РФ и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева на должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко, который также является главой Высшего государственного совета Союзного государства, в пятницу 18 марта подписал соответствующее постановление "О государственном секретаре Союзного государства".

Ранее эту должность занимал Григорий Рапота. Также в пятницу стало известно, что Мезенцев освобожден от должности посла указом президента России Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Дмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоБелоруссия
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