Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства РФ и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева на должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко, который также является главой Высшего государственного совета Союзного государства, в пятницу 18 марта подписал соответствующее постановление "О государственном секретаре Союзного государства".
Ранее эту должность занимал Григорий Рапота. Также в пятницу стало известно, что Мезенцев освобожден от должности посла указом президента России Владимира Путина.
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