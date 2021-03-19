Путин освободил от должности посла РФ в Белоруссии Мезенцева
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев освобожден от должности. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе.
Дмитрий Мезенцев был назначен российским послом в Белоруссии 30 апреля 2019 года. Ранее дипломат являлся главой Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике.
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