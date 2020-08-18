Лукашенко наградил более 150 силовиков «За безупречную службу»

Медали первой степени полагаются 21 сотруднику органов внутренних дел, второй степени – 51 сотруднику, медалей третьей степени удостоены более сотни силовиков, следует из текста указа.

Указ датирован 13 августа, но опубликован сегодня, 18 августа. Он вышел на фоне массовых протестов в Белоруссии, где оппозиция не признаёт победу Лукашенко на президентских выборах, а силовиков в насилии над мирными протестующими, пытках и издевательствах в изоляторах.

