Лукашенко наградил более 150 силовиков «За безупречную службу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалями «За безупречную службу» более сотни представителей силовых ведомств. Соответствующий документ опубликован на национальном портале правовой информации.

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Медали первой степени полагаются 21 сотруднику органов внутренних дел, второй степени – 51 сотруднику, медалей третьей степени удостоены более сотни силовиков, следует из текста указа.

Указ датирован 13 августа, но опубликован сегодня, 18 августа. Он вышел на фоне массовых протестов в Белоруссии, где оппозиция не признаёт победу Лукашенко на президентских выборах, а силовиков в насилии над мирными протестующими, пытках и издевательствах в изоляторах.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СиловикиНаградыАлександр Лукашенко
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