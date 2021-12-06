Лукашенко: Надо уходить от концентрации власти в одних руках

Глава государства отметил, что сейчас «не середина 1990-х» , когда «никто не знал, что делать и куда идти».

«Да, был риск отдать одному человеку такую Конституцию в руки. Но вроде мы ничего сверхвредного для народа не сотворили. А создали государство и нам надо его защитить. И надо уйти от большой концентрации сейчас власти в одних руках. Будь то у меня, у кого - не важно. У будущего президента», — заявил Лукашенко.

Как подчеркнул белорусский лидер, общество требует перемен, и для этого республике нужна новая Конституция, отмечает RT. Лукашенко добавил, что новый основной закон не нужен ему лично, и он «уже наелся этих конституций, власти и всего прочего».

«Сейчас вопрос не в Лукашенко, а в сохранении стабильности в нашей стране», — заключил президент.



