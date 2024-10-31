Лукашенко: На Западе замалчивают смерть мигрантов и обвиняют в кризисе Белоруссию
Гибель и избиение мигрантов на территории стран Коллективного Запада происходит ежедневно и замалчивается западными СМИ, обвинения в миграционном кризисе летят только в сторону Белоруссии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Он отметил, что Белоруссия «не сходит с первых полос» западной прессы как виновник миграционного кризиса.
Лукашенко заявил, что постоянные смерти мигрантов стали страшной «коллективной реальностью», о которой западные политики и СМИ молчат.
Он отметил, что Белоруссия не будет ловить мигрантов «с петлей на шее», и предложил европейским властям трудоустраивать их «как они (в Европе - прим. НСН) и хотели», добавив, что в Германии как раз «некому работать».
Ранее стало известно, что в Польше появились так называемые «гражданские патрули» для «защиты жителей от мигрантов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru