Лукашенко: На Западе замалчивают смерть мигрантов и обвиняют в кризисе Белоруссию

Гибель и избиение мигрантов на территории стран Коллективного Запада происходит ежедневно и замалчивается западными СМИ, обвинения в миграционном кризисе летят только в сторону Белоруссии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия «не сходит с первых полос» западной прессы как виновник миграционного кризиса.

Лукашенко заявил, что постоянные смерти мигрантов стали страшной «коллективной реальностью», о которой западные политики и СМИ молчат.