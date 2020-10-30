Лукашенко: Мы с Путиным всегда будем опорой друг другу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договорённости с президентом России Владимиром Путиным быть надёжными друзьями и опорой друг другу.

Как сообщает агентство БЕЛТА, на встрече с коллективом МВД белорусский лидер заявил, что «жёстко и чётко» договорился с российским президентом о взаимной поддержке.

«Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас — у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко — других друзей нет», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, глава государства напомнил, что говорил о том, что в будущем Россия и Белоруссия будут «спиной к спине стоять и отстреливаться», и, по мнению Лукашенко, так и произошло.

Ранее политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН дал прогноз дальнейшего развития ситуации с протестами в Белоруссии.

