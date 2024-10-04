Лукашенко: Моя главная задача - не допустить втягивания Белоруссии в войну

Белоруссия находится на фронте, так как совсем рядом «идёт война». Как сообщает БелТА, такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко: Белоруссии надо готовиться к войне

В ходе общения с жителями агрогородка Парохонск он указал, что его главной является не допустить втягивания Белорусии в конфликт.

«Моя главная задача - не допустить втягивания в эту драку, в эту войну Белоруссии», - сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь в восстановлении Украины после окончания конфликта, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:СпецоперацияВойнаУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко

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