Лукашенко: Моя главная задача - не допустить втягивания Белоруссии в войну
4 октября 202415:28
Белоруссия находится на фронте, так как совсем рядом «идёт война». Как сообщает БелТА, такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.
В ходе общения с жителями агрогородка Парохонск он указал, что его главной является не допустить втягивания Белорусии в конфликт.
«Моя главная задача - не допустить втягивания в эту драку, в эту войну Белоруссии», - сказал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь в восстановлении Украины после окончания конфликта, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru