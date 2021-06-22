Лукашенко: Минск не будет защищать Европу от мигрантов-нелегалов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды из-за усилившегося санкционного давления. Об этом он заявил в ходе церемонии, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны, трансляцию которой вел телеканал "Беларусь 1".
По словам Лукашенко, "в Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов", от которых страны Запада "требуют их защитить". При этом он отметил, что против Белоруссии "развязали гибридную войну".
По мнению Лукашенко, Запад "информационно душит" Белоруссию, делая это "методично и коллективно", поэтому Минск не намерен тратить "сотни миллионов долларов" на защиту "ваших (стран Запада, - прим. НСН) геополитических интересов".
После экстренной посадки в Белоруссии пассажирского самолета Ryanair против физлиц и организаций в Белоруссии были введены новые санкции. В ответ на это Лукашенко заявил, что контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией будет прекращен.
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