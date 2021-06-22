Лукашенко: Минск не будет защищать Европу от мигрантов-нелегалов

По словам Лукашенко, "в Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов", от которых страны Запада "требуют их защитить". При этом он отметил, что против Белоруссии "развязали гибридную войну".

По мнению Лукашенко, Запад "информационно душит" Белоруссию, делая это "методично и коллективно", поэтому Минск не намерен тратить "сотни миллионов долларов" на защиту "ваших (стран Запада, - прим. НСН) геополитических интересов".

После экстренной посадки в Белоруссии пассажирского самолета Ryanair против физлиц и организаций в Белоруссии были введены новые санкции. В ответ на это Лукашенко заявил, что контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией будет прекращен.

