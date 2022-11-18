Лукашенко считает, что санкции открывают колоссальные возможности для Белоруссии

Время санкций открывает колоссальные возможности для экономики Белоруссии, заявил в президент республики Александр Лукашенко.

Он утверждает, что такого времени больше не будет, и призывает дорожить каждой копейкой.

«Вложите ее туда, куда надо, чтобы получить еще большую отдачу в сельскохозяйственном производстве», - цитирует слова Лукашенко на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса пресс-служба.

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Лукашенко добавил, что в Белоруссии впервые в истории произвели хлебов, зерна больше тонны на каждого человека. По его словам, зерна на постсоветском пространстве сейчас «девать некуда». Ситуация сложилась из-за антироссийских санкций.

Ранее Лукашенко заявил, что через 10-15 лет все деревни в Белоруссии превратятся в агрогородки.


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СанкцииАлександр Лукашенко
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