Лукашенко считает, что санкции открывают колоссальные возможности для Белоруссии

Время санкций открывает колоссальные возможности для экономики Белоруссии, заявил в президент республики Александр Лукашенко.

Он утверждает, что такого времени больше не будет, и призывает дорожить каждой копейкой.

«Вложите ее туда, куда надо, чтобы получить еще большую отдачу в сельскохозяйственном производстве», - цитирует слова Лукашенко на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса пресс-служба.