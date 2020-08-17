Лукашенко категорически отверг возможность новых выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления перед рабочими на площадке Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) заявил, что не согласится на новые выборы главы государства.

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«Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», - цитирует Лукашенко Tut.by.

Президент также заявил, что никогда не будет делать что-либо под давлением, передаёт RT. «Их (выборов) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим всё», - добавил политик.

Лукашенко выиграл выборы с результатом в 80%, однако оппозиция считает, что результаты сфальсифицированы, и проводит массовые митинги. Воскресный митинг в поддержку Лукашенко собрал заметно меньше участников, чем акции за его отставку. С понедельника крупнейшие предприятия Белоруссии

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ФОТО: president.gov.by
ТЕГИ:ВыборыПротестыАлександр Лукашенко
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