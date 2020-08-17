Лукашенко категорически отверг возможность новых выборов

«Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», - цитирует Лукашенко Tut.by.

Президент также заявил, что никогда не будет делать что-либо под давлением, передаёт RT. «Их (выборов) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим всё», - добавил политик.

Лукашенко выиграл выборы с результатом в 80%, однако оппозиция считает, что результаты сфальсифицированы, и проводит массовые митинги. Воскресный митинг в поддержку Лукашенко собрал заметно меньше участников, чем акции за его отставку. С понедельника крупнейшие предприятия Белоруссии

