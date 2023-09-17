Лукашенко исключил вмешательство Белоруссии в дела соседних стран

Лукашенко заверил, что у Минска нет планов вмешиваться в дела других стран. По его словам, белорусский народ не может быть агрессором.

Президент пообещал ответить в случае угрозы безопасности Белоруссии извне.

«У нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!» - сказал глава государства.

Европарламент 14 сентября призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».

