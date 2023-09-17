Лукашенко исключил вмешательство Белоруссии в дела соседних стран
Белоруссия не собирается вмешиваться в дела соседних государств, заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.
Лукашенко заверил, что у Минска нет планов вмешиваться в дела других стран. По его словам, белорусский народ не может быть агрессором.
Президент пообещал ответить в случае угрозы безопасности Белоруссии извне.
«У нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!» - сказал глава государства.
Европарламент 14 сентября призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».
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